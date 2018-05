VOX compara el procés amb el cop d'estat fallit de Hitler

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 14:15 h

Critica que no es pot comparar el procés amb les revoltes contra l'ampliació de l'aeroport de Frankfurt

Redacció | El partit ultradretà de VOX –que exerceix l'acusació popular al Suprem- ha enviat un escrit al tribunal de Schleswig-Holstein sol·licitant l'entrega a Espanya del president destituït Carles Puigdemont per rebel·lió i malversació.

VOX compara el procés català amb el cop d'estat fallit del dictador Adolf Hitler contra la república de Weimar el 1923, pel qual va ser condemnat per alta traïció. En canvi, el partit considera que no es pot comparar l'1-O amb les revoltes que van haver-hi en contra de l'ampliació de l'aeroport de Frankfurt de 1981. El tribunal de Schleswig-Holstein va usar aquest cas per argumentar que no veia rebel·lió en l'actuació del president destituït i que, de moment, no l'entregava. VOX demana al tribunal que revisi la decisió judicial i justifica que l'ha d'entregar perquè va existir "una violència orquestrada des de les institucions catalanes".



Segons VOX, el tribunal alemany va entrar en "contradiccions" rebutjant extradir Puigdemont i comparant els fets de l'1-O amb les revoltes multitudinàries contra l'ampliació de l'aeroport de Frankfurt del 1981. El partit ultradretà entén que en aquell cas la violència "no va ser organitzada per autoritats o funcionaris" sinó que van ser "protestes ciutadanes". En el cas de l'1-O, va ser el Govern qui va fer la "crida" als ciutadans i que això va provocar que milers de persones fessin "resistència contra les autoritats de l'Estat".

Segons l'escrit, aquesta "resistència" es pot equiparar al delicte d'alta traïció inclòs al codi penal alemany i que, segons VOX, es tradueix en el delicte de rebel·lió a Espanya.



VOX i les comparacions

VOX usa el cas del cop d'estat fallit de Hitler del 8 i 9 de novembre de 1923 –durant la república de Weimar- per comparar-ho amb la situació a Catalunya. Per aquells fets, Hitler va ser condemnat per alta traïció. El partit ultradretà apunta que, en aquella ocasió, els responsables "també van negar la violència" i van intentar que els jutgés un tribunal regional i no l'estatal.

També defensa la justícia espanyola i diu que Puigdemont disposa "de tots els mitjans processals de defensa" a l'Estat i que, jutjar-lo fora, "erosionaria els pilars de la UE".

