Bosch creu que l'independentisme ha de trobar la millor fórmula per créixer i garantir el govern de Barcelona

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 05:00 h

Pronostica que Manuel Valls no serà alcalde de Barcelona

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.G | Alfred Bosch té clar el projecte de ciutat que vol per als barcelonins i barcelonines com a candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC: una capital global de les persones, que aprofiti totes les oportunitats i on el motor sigui la gent. Un projecte que, segons explica el republicà en una entrevista al directe!cat, ha de ser ara prioritat davant la possible unitat de l'independentisme. "Parlem de projecte de ciutat, i després, ens podem posar d'acord", defensa Bosch. Crític amb la gestió de Colau al capdavant del consistori, considera que "ha faltat lideratge democràtic" i l'acusa d'estar en mínims històrics pel que fa a construcció d'habitatge social.

Quina serà la prioritat de les eleccions a Barcelona?

La prioritat és la ciutat. Són unes eleccions per escollir el govern de Barcelona i s'ha de fer en termes de ciutat, com sempre. És de sentit comú. Hi ha gent que no ho entén, però jo ho tinc claríssim. Hem de presentar un projecte per a la ciutat. Els ciutadans i ciutadanes esperen que els expliquem com millorarem la ciutat, la seva qualitat de vida, el cost de la vida, que ara és altíssim... I aquesta és la nostra feina.

Llavors, què ofereix Alfred Bosch que no ofereixin els altres candidats?

Oferim un projecte de ciutat claríssim. Nosaltres tenim una ciutat al cap que és una capital global de les persones. Això vol dir que, d'una banda, Barcelona és capital, evidentment i cada vegada ho ha de ser més, i que ha de ser global, perquè volem totes les oportunitats. Volem estar a la Champions en tots els sentits. I d'altra banda, ha de ser de les persones, que no perdi sinó que millori l'escala humana. I tot això Barcelona ho té en zona de risc. No diem que no ho tingui però es pot millorar. S'ha de treballar en aquesta direcció i fer-ho a partir d'una fórmula que nosaltres entenem que és mot pròpia de Barcelona: combinar el talent, amb l'esforç i sumar la col·laboració. De manera que podem generar una cosa que en Richard Florian en diu intel·ligència col·lectiva d'una ciutat. A Barcelona el que no funciona són els ministeris que actuen per decret. La ciutat no avança d'aquesta manera. El que no funciona és tenir uns recursos il·limitats perquè no tenim petroli, no tenim ferro, no tenim carbó, no tenim un port natural, no som un capital d'Estat encara... I malgrat això, hem fet coses enormes, molt més grans que qualsevol altra ciutat que sí que té aquestes coses. Perquè el nostre petroli és la gent. Des d'una colla de castellers fins a una empresa modèlica. Ho tenim tot i això funciona quan entenem quin és l'ADN de Barcelona.

L'independentisme ha d'anar junt a les eleccions municipals? Carles Agustí i Neus Munté defensen la unitat per a guanyar. És una possibilitat real o un debat estèril?

Llegeix la resposta i l'entrevista sencera aquí

Notícies relacionades