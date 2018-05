El redactor en cap del directe.cat es nega a revelar a la policia espanyola les fonts d'una notícia sobre la Unió de Mossos per la Constitució

Gómez ha presentat davant la fiscalia una denúncia per aquest article i el ministeri públic ha encarregat la investigació a la policia espanyola. Un subinspector del cos ha interrogat, doncs, Solé com a testimoni i ell s'ha negat a revelar les seves fonts emparant-se en el secret professional i el codi deontològic del periodista.En l'article publicat ali titulat 'Els vincles amb l'extrema dreta del president de la Unió de Mossos per la Constitució' , s'esmentaven diverses queixes d'alguns companys de Gómez a la comissaria de L'Hospitalet de Llobregat, on treballa, que apuntaven a l'agressivitat de l'exguàrdia civil. Tot i que s'esmenta que les fonts són mossos d'Esquadra companys de feina de Gómez, no se'ls identifica plenament. És per això que la policia espanyola ha volgut saber quins agents eren els que van donar la informació al, tràmit que -segons fonts policials consultades per l'ACN- és habitual en aquests casos en que es volen denunciar possibles injúries. Segons ha explicat Solé després de declarar, ara està a l'espera de saber si la fiscalia el passa a considerar investigat o arxiva les diligències.