Un comissari franquista cobra un plus de pensió per una condecoració atorgada el 1977 pels seus ''mèrits''

Una jutgessa argentina va voler-lo jutjar per tortures però, el 2014, l'Audiència Nacional va rebutjar la seva extradició

Redacció| L'Associació per a la recuperació de la memòria històrica (ARMH) ha denunciat que el comissari franquista investigat per tortures José Antonio González Pacheco -conegut com 'Billy el niño'- cobra una pensió especial per una condecoració que li van atorgar fa més de 40 anys pels seus "mèrits policials".

La informació surt d'una resposta del Ministeri de l'Interior a la mateixa associació, on confirma que va ser el ministre de Governació, Rodolfo Martín Villa, qui va condecorar-lo amb una medalla de plata el juliol de 1977, dos dies abans de la celebració de les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Des d'aquell moment, el seu sou es va incrementar un 15%. Aquell reconeixement, a dia d'avui, es reflecteix de manera vitalícia en la seva pensió. Una jutgessa argentina va voler-lo jutjar per 13 delictes de tortures però el 2014 l'Audiència Nacional va rebutjar la seva extradició.

A la resposta del Ministeri de l'Interior confirma que la condecoració amb la medalla al mèrit policial es va publicar al BOE de l'1 de juliol de 1977 i que, des de llavors, això li va representar un increment salarial del 15%. Ara, jubilat, aquest plus es reflecteix en una pensió extra equivalent a aquell increment. "Segueix percebent la quantia corresponent a aquella condecoració", recull la resposta d'Interior. Des de l'associació denuncien que, a dia d'avui, continua sumant a la seva pensió una altra concedida pels seus mèrits per haver "infringit terribles tortures a centenars d'homes i dones que s'oposaven a la dictadura". Per això, des de l'ARMH sol·licitaran al govern espanyol la retirada d'aquesta pensió especial per considerar que no es pot reconèixer el mèrit d'una persona que va "cometre incomptables delictes contra les llibertats com a membres de la policia política". La justícia argentina va reclamar-lo per intentar-lo jutjar allà per tortures. El 2013 va anar a declarar a l'Audiència Nacional que es va oposar a la seva extradició.