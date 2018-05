Amnistia Internacional acusa la Fiscalia i el ministeri d'Interior d'obstruir la investigació de l'1-O

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 17:15 h

Denúncia que mostren una manca d'interès per aclarir els "abusos" policials

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Amnistia Internacional ha denunciat públicament aquest dijous la suposada "obstrucció" de la fiscalia i del Ministeri de l'Interior per aclarir el que consideren "abusos" comesos per la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant l'1-O. Així, l'entitat, que té documentats casos amb un "ús excessiu de la força", recrimina a la fiscalia el seu "desinterès i manca de col·laboració" per aclarir els fets, cosa que "incompleix el seu paper d'impulsar les investigacions" tot i els esforços de diversos jutjats catalans.

En l'informe '1-O a Catalunya: Obstacles per a la investigació de l'ús excessiu de la força', AI diu que la fiscalia apunta cap a la "desqualificació de les denúncies, l'obstrucció de les diligències i fins i tot mostra una manca d'interès en el procés, dificultant l'aclariment dels fets per part de les autoritats judicials pertinents".

De fet, recrimina al ministeri públic que intentés "mostrar la violència de manifestants com un element clau que hauria de descartar les investigacions judicials sobre ús excessiu de la força, presentant vídeos on es mostra la participació de manifestants en incidents amb les forces de seguretat".

Així, per exemple, la fiscalia es va oposar al fet que el Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona oferís a persones lesionades poder personar-se en el procediment, assegurant que a causa del caràcter lleu de les lesions no caldria investigar d'ofici aquests fets, tret que la persona afectada formulés denúncia.

Ús perillós de material antiavalots

L'informe assegura també que "si bé les forces de seguretat van actuar amb l'objectiu de complir l'ordre legítim del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordenava impedir la celebració del referèndum, Amnistia Internacional va poder comprovar que els agents van fer un ús perillós i inadequat de material antiavalots, entre els quals projectils d'impacte cinètic com pilotes de goma, cartutxos de salva o substàncies químiques irritants.

"Les pilotes de goma que s'estan utilitzant a Espanya haurien de ser prohibides per ser altament imprecises i no comptar amb protocols per al seu ús segons els estàndards internacionals, que prohibeixen, entre altres coses, que puguin utilitzar-se per dispersar una multitud", ha assenyalat Esteban Beltrán, director d'Amnistia

Internacional Espanya.

Els insta a què canviïn d'actitud

"El ministeri fiscal ha de canviar radicalment la seva actitud i adoptar un rol proactiu en els procediments judicials en curs, especialment en els casos greus ocorreguts en els incidents de l'1 d'octubre, impulsant les investigacions que actualment estan en marxa", assenyala el document.

AI recorda que tal com assenyala l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, ha d'impulsar una investigació immediata, imparcial i efectiva, fins i tot quan no hi hagi denúncia expressa, sempre que existeixin motius raonables per creure que ha tingut lloc un acte de maltractaments, així com vetllar per la protecció processal de les víctimes i per la protecció de testimonis i perits, promovent els mecanismes previstos perquè rebin l'ajuda i assistència efectives.

Notícies relacionades