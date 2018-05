La justícia espanyola amenaça l'editor del directe.cat per negar-se a treure's el llaç groc per declarar: ''aténgase a las consecuencias''

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 18:10 h

El jutge no l'ha deixat declarar i l'ha amenaçat amb una multa de 200 a 5.000 euros

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| L'editor del directe!cat, Joan Puig, estava citat aquesta tarda a declarar com a testimoni al jutjat número 13 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El cridaven en referència a la publicitat del referèndum de l'1 d'octubre que va publicar el diari, després que es negués a declarar davant la Guàrdia Civil el passat 20 d'octubre, però el jutge no li ha permès pronunciar-se per negar-se ell a treure's el llaç groc en defensa dels presos polítics catalans que duia a la camisa.

Les primeres paraules que ha dedicat el magistrat a Puig (en castellà) han estat per exigir-li que es tragués el llaç groc, però ell s'hi ha negat, mantenint-se fidel a les seves conviccions. "Buenas tardes, quitese el lazo amarillo", li ha dit el jutge i l'editor delli ha contestat (en català) que no tenia per què fer-ho. De seguida, explica Puig, el jutge s'ha posat nerviós i l'ha insistit -fins a tres vegades- que es tregués el llaç groc.Davant la negativa de Puig, li ha dit que marxés de la sala i l'ha amenaçat amb una multa de 200 a 5.000 euros per no declarar. "'Aténgase a las consecuencias'', li ha dit repetidament i Puig ha apuntat que s'atendria a la justícia. Puig ha repetit diverses vegades que volia declarar i ha fet constar que ha estat el magistrat qui no li ho ha permès.Segons Puig, el jutge ha intentat atemorir-lo amb to amenaçador i no esperava que ell es negués a treure's el llaç groc. En aquest sentit, ha manifestat la seva percepció de la justícia espanyola ancorada en el passat i ha assegurat estar molt tranquil per haver mantingut la seva dignitat.