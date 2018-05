Una associació de guàrdies civils compara la situació dels nens de l'Holocaust amb els fills d'agents a Catalunya

Claravalls Claravalls Claravalls

10 de maig de 2018, 19.35 h

Els únics nazis sou vosaltres assassins,criminals,porcs.Fora de Catalunya. Guarra zivil sou uns indesitjables... només sabeu atunyinar als nostres avis i nens i fotre mà a les dones...depravats, miserables, reprimits, amargats,primitius...fora de Catalunya no us volem assassins.Us podeu fotre el vostre tricornio de merda on us càpiga.Fora,fora i fora no us volem miserables. Fora de Catalunya.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//