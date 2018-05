Les xarxes del representant del PP a Argentina, plenes de comentaris masclistes

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 20:10 h

També fa mofa de Daniel Scioli, polític argentí que va patir una amputació per un accident

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| "Una amiga es cuando estas triste viene, te muestra las tetas y te dice: 'toca... si querés'". Això ho va escriure, el juliol de 2015, el principal representant del Partit Popular a Argentina i és només un exemple de les barbaritats masclistes i sexistes que hauria escrit Carlos Manuel López Turconi a les seves xarxes socials. Segons ha destapat el diari 'Público', per exemple, el juny d'aquell mateix any hauria publicat frases com "para las mujeres el 'me traes un talle más chico' da más placer que un orgasmo" o "las mujeres son capaces de enamorarse del Che Guevara y una vez en pareja pedirle que se afeite".







Tot i que el compte des que va escriure aquesta mena de comentaris ja no existeix, cal recordar que mentre estava actiu, López Turconi es va consolidar com una de les figures més influents del PP a Argentina. De fet, la polèmica ha arribat just després d'un mes des que López Turconi visités Sevilla per assistir a la Convenció Nacional del PP, on va poder retratar-se juntament amb el president popular de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, al que molts consideren el successor de Mariano Rajoy.

A banda de comentaris masclistes, les antigues xarxes socials del dirigent popular a llatinoamèrica, també mostren la concepció que té de la política amb frases com "en la alternancia está la democracia. Ayer me dabas por culo. Hoy te doy por culo" (desembre de 2015) i la mofa que va fer de Daniel Scioli, polític argentí que va patir l'amputació d'un braç per un accident. "Cuando te sientas mal pensá que Scioli no puede jugar al metegol (futbolín)", va escriure al mateix temps que publicava "Scioli perdió un brazo en la lancha, los huevos en el kirchnerismo y ahora el orto ya que le metieron a Zanini de vice".

Preguntat pel diari 'Público' sobre els fets, ha negat que el compte fos seu, però ho ha acabat acceptant i excusant-se en "l'humor argentí". "Si vostè ho veu ofensiu o el que sigui, és una apreciació seva des del punt de vista d'Espanya. Això a Argentina no és ofensiu, o almenys el 2015 no ho era. Ara, amb la historieta aquesta de 'Ni una menys', sí que es pot arribar a prendre com ofensiu, però no traguem les coses de context ", ha expressat al diari.