Quim Torra es confirma com a nou candidat a presidir la Generalitat

Última actualització Dijous, 10 de maig de 2018 20:15 h

Carles Puigdemont ja li hauria comunicat al president del Parlament, Roger Torrent

M.B| Quim Torra és el nou candidat a la presidència de la Generalitat. Ho ha anunciat aquest vespre el president a l'exili, Carles Puigdemont, en un missatge institucional després de comunicar-li al president del Parlament, Roger Torrent, el nom escollit.

Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de maig de 2018

Puigdemont també ha aprofitat el seu missatge per criticar que l'Estat no hagi respectat els candidats proposats fins ara (ni els seus drets com a diputats) o, el que és el mateix, el resultat de les eleccions del 21 de desembre. També s'ha reivindicat com a president legítim de la Generalitat tot i el 155 "fins que el vostre Parlament no prengui una altra decisió" i ha retret que "el bloc del 155 i els aparells de l'Estat" continuïn "enrocats" en la repressió a Catalunya i no pas en el diàleg. D'altra banda, ha celebrat que tot això hagi arribat a ulls del món.



Sobre l'etapa actual en que es troba el país, ha apuntat que està lluny de ser "una etapa definitiva", per la qual cosa ha instat a lluitar per guarir els perjudicis que l'Estat ha infringit a Catalunya i continuar el camí cap una República Catalana més justa.

Puigdemont ha publicat a les xarxes socials un vídeo per anunciar la decisió, juntament amb el text "tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'1 d'octubre i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant". També li ha agraït a Torra "l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes".En el vídeo, a més, Puigdemont ha instat "tots aquells que han clamat per evitar eleccions" a "contribuir a formar Govern" amb els seus vots i ha explicat que -en el cas de ser investit- en Torra "recaurà la responsabilitat de la governació interior, la defensa dels drets nacionals de Catalunya davant un Estat autoritari que es nega a parlar i la defensa de les nostres competències i recursos laminats sistemàticament".