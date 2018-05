Domènech considera que Torra ''no és un bon president per al país''

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

11 de maig de 2018, 09.45 h





Ara no és moment de començar a criticar el nou President.





Jo també me'l miro amb malfiança. Els tres anteriors Presidents del mateix partit no han estat un precedent gaire brillant.





Però crec que no ens podem anticipar. Esperem a veure què fa i com ho fa. Atorguem-li un marge de confiança. Si no ens el DEFRAUDA, millor que millor.





Si ens el defraudés, ja tindríem temps de criticar-lo AMB CAUSA, quan correspongui i no pas ara, sense deixar-lo actuar, criticant-lo per siste... Llegir més