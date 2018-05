La demolidora imatge de Rajoy en el diari de Berlín

España, fa temps que la DEMOCRACIA, els va fugir espantada. ––––––––––– i la ètica, ....la moral....la dignitat....i la noblesa..... i la ètica, ....la moral....la dignitat....i la noblesa.....

11 de maig de 2018, 11.29 h





Chapeau....chapeau....... per dir la veritat.



Per què no apreneu una mica d'honradesa premsa espanyola..?