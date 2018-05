''Gilipolles'' i ''imbècil'', la persecució espanyolista contra Torra per uns antics tuits

notrago VISCA LA REPUBLICA CATALANA VISCA LA REPUBLICA CATALANA

11 de maig de 2018, 11.29 h

ENDAVANT QUIM TORRA, no té cap importància el que vas dir en una antics tuits qwue no per ser antics son actuals. Subscric tot el que vas dir llavors perquè és la veritat malgrat ara sigui políticament incorrecte dir-ho. LA VERITAT és atemporal.

Per qui no conegui Quim Torra, només veien des on venen les crítiques pot fàcilment deduir que és el candidat ideal per dur Catalunya, junt amb Puigdemont a la maduresa democràtica de la implementació de la ja proclamada república catalana... Llegir més