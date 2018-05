La CUP podria votar 'no' i obstaculitzar la investidura de Torra

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 11:30 h

La formació convoca un Consell Polític per decidir si manté l'abstenció o vota en contra

Redacció | La CUP ha convocat un Consell Polític extraordinari per decidir si s'absté o vota en contra de la investidura de Quim Torra. Les territorials del Baix Llobregat, el Barcelonès i Tarragona han forçat la reunió i han demanat que es replantegi la decisió d'abstenir-se, el que permetria investir el diputat de JxCat com a president de la Generalitat en segona volta.

Si tres territorials ho demanen, el Consell Polític s'ha de convocar. En cas que la CUP decideixi finalment votar 'no' també en la segona votació, Torra no obtindria els vots suficients per ser investit president. JxCat i ERC sumarien 66 vots mentre que Cs, PPC, PSC, comuns i la CUP n'obtindrien 69.



El Consell Polític i la reunió del Grup d'Acció Parlamentària encara no tenen dia fixat, tot i que la data que té més força pren per ara és celebrar-lo el diumenge, coincidint amb l' assemblea estratègica per al full de ruta de l'organització a Cervera. El ple d'investidura començarà demà dissabte a les 12 hores i la segona votació serà dilluns.



Fins ara, els cupaires s'havien mantingut en una abstenció per a tots els candidats que no fossin Carles Puigdemont i rebutjaven el 'sí' si no se'ls posava sobre la taula un programa de govern "rupturista i republicà". Però, ara, hi ha alguns sectors de la formació neguitosos amb la renúncia de Carles Puigdemont a la presidència i la proposta de Torra.

Poc després d'haver-se conegut la convocatòria d'aquest Consell Polític, el grup parlamentari de la CUP s'ha reunit d'urgència.

