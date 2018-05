L'independentisme mantindria la majoria al Parlament si ara se celebressin eleccions

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 12:30 h

Segons la primera onada del Baròmetre de 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió

Redacció | L'independentisme mantindria la majoria absoluta al Parlament amb entre 70 i 75 diputats, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat que ha presentat aquest divendres el seu director, Jordi Argelaguet. L'estudi pronostica que Cs seria, de nou, la força més votada i la CUP pujaria dels 4 escons actuals als 11.

Cs guanyaria les eleccions al Parlament si avui se celebressin amb 33-34 escons però l'independentisme mantindria la majoria. Segons la primera onada del Baròmetre de 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió, JxCat obtindria 30-32, ERC entre 29-32 i la CUP és el grup parlamentari que creix més i passaria dels 4 actuals fins als 11 escons,El PSC mantindria la quarta posició malgrat perdre entre 2 i 4 diputats i obtindria entre 13 i 15. Catalunya en Comú millorarien també els resultats del passat 21-D incrementant 3 escons i pujarien fins als 11. Pel que fa al PPC mantindria els resultats de les últimes eleccions i, fins i tot, podria perdre un diputat quedant-se amb 3.L'enquesta s'ha realitzat a 1.500 catalans entre el 7 i el 27 d'abril, en plenes negociacions entre independentistes per desbloquejar la legislatura a Catalunya i investir un president.Els partidaris de la independència de Catalunya tornen a ser majoritaris i se situen en el 48%, segons el CEO. En canvi, els que no volen la independència es queden amb el 43,7%, a més de 5 punts de distància.Es tracta d'unes dades molt diferents a l'última enquesta del CEO del passat febrer, quan la mostra era més petita i, per tant, amb un marge d'error superior. Llavors els partidaris del 'no' superaven per primera vegada el llindar del 50% amb un 53,9% i el 'sí' a la independència es quedava amb el 40,8%.Així doncs, els favorables d'un estat independent s'enfilen 7,2 punts mentre que els detractors cauen en més de 10 punts respecte al febrer.