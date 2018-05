El PP de Marbella subvenciona una associació que combrega amb 'La Manada'

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 15:30 h

La presidenta ja havia aixecat polseguera amb les seves declaracions en altres ocasions

Redacció| L'associació contra la violència de gènere 'Despertar sin Violencia' va compartir -via xarxes socials, el passat 28 d'abril- un editorial d'un mitjà en suport a 'La Manada' titulat “Linchamiento judicial de 5 inocentes: la única que tendría que estar en la cárcel es la joven”. Un fet que no hauria transcendit si no fos perquè, com ha avançat el diari 'El Español', l'entitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Marbella (governat pel PP juntament amb una formació independent) amb 9.000 euros per un programa d'atenció integral per a "víctimes de violència de gènere i domèstica".

No és la primera vegada que l'associació 'Despertar sin Violencia' provoca controvèrsies a Marbella, sobretot, per comentaris de la seva presidenta i víctima de maltractament, Carmen Sánchez, que ha arribat a dir coses com "jo em sento fatal com a dona maltractada, abans fins i tot podia parlar-ne i cada vegada em costa més, pel dany tan gran que els estem fent als homes", "el concepte 'violència de gènere' no té sentit" o " poden maltractar la seva parella, però ser grans pares o mares". Davant l'article de 'El Español', l'associació s'ha defensat rebutjant "qualsevol tipus de violència" i ja ha retirat de les seves xarxes la publicació en suport a 'La Manada'.

Ho ha denunciat el col·lectiu 'Marbella Feminista', la presidenta del qual, Carmen Varo, ha registrat una petició a l'Ajuntament per a la retirada "de manera urgent" del suport municipal. Poc a poc, l'oposició local s'hi ha anat sumant però encara no hi ha hagut cap resposta contundent. Per part del PP, des del Govern de la ciutat, només s'ha sol·licitat "als serveis jurídics de l'Ajuntament que estudiï la situació per valorar la retirada d'aquesta subvenció".