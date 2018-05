[Vídeo] Vergonyoses imatges d'un capità de la Guàrdia Civil que volia conduir borratxo

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 17:30 h

Un grup de veïns li ho hauria impedit

Redacció| Un grup de veïns ha hagut d'impedir a un capità de la Guàrdia Civil que condueixi borratxo el seu cotxe patrulla, cosa que -segons apunta el diari 'El País'- volia fer tot i que gairebé multiplicava per set el límit d'alcohol permès. Ha estat a Andalusia, aquest dilluns, on el capità del Servei Marítim a Cadis -vestit amb l'uniforme del cos- ha estat gravat a la terrassa d'un bar sota els efectes de l'alcohol.

Davant això, els veïns van trucar a la Policia Local perquè acudís a l'indret on l'agent havia aparcat damunt la vorera. El capità de la Guàrdia Civil va arribar a oposar resistència, encara que finalment els policies locals el van convèncer i va acabar marxant amb ells. Amb tot, no va arribar a ser detingut perquè -segons fonts properes al cas consultades per 'El País'- no va cometre cap delicte contra la seguretat viària i només "estava generant un problema d'ordre públic".

La Guardia Civil abre expediente por presunta falta grave y cesa en sus funciones a un Capitán tras protagonizar un incidente en #Cádiz encontrándose fuera de servicio, en estado ebrio y vistiendo su uniforme reglamentario. pic.twitter.com/4AWqKzNzJX — Guardia Civil (@guardiacivil) 9 de maig de 2018

La Guàrdia Civil ha anunciat l'obertura d'un expedient per una presumpta falta greu a l'agent, que ha cessat en les seves funcions després de "protagonitzar un incident trobant-se fora de servei, en estat ebri i vestint el seu uniforme reglamentari". La Guàrdia Civil ha confirmat també que s'ha obert una informació reservada per determinar els detalls dels fets i una possible sanció.