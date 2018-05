Aquestes són les institucions pitjor valorades pels catalans

Pel que fa a la valoració dels líders polítics, qui millor puntuació rep és el president d’ERC, Oriol Junqueras, que aconsegueix un 6,18 de mitjana. El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sánchez, estaria en segona posició del rànquing amb un 5,73, seguit pel diputat de la CUP Carles Riera, que obté un 5,32.El líder de JxCat, Carles Puigdemont, també aprova però es queda amb un 5,30 de mitjana. Ja per sota del 5 hi ha el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech (4,95).Per la part baixa de la classificació, el pitjor valorat és el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, que obté un 1,45, seguit de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, amb un 2,60. El rànquing el completa el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que aconsegueix una de les notes altes d’entre els que suspenen, amb un 3,49.Sobre els polítics espanyols en general obtenen un 1.99 de mitjana, lleugerament superior al darrer 1,89 que van obtenir a l’octubre de 2017. Pel que fa a la puntuació sobre els polítics catalans en general, els enquestats posen una nota de 4,55 de mitjana, amb un 41,9% de persones que els suspenen i un 56,7% que els aproven.Una altra dada que sorprèn d’aquest baròmetre és la que puntua el grau de satisfacció amb la democràcia actual. Un 82,2% dels enquestats assegura estar poc o gens satisfet amb ella, i només un 16,6% diu que ho està molt o bastant.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil queden en vuitena posició de divuit amb una valoració de 3,87. Per sota queden els sindicats (3,55), els tribunals de justícia (3,45), els partits polítics (3,13), l'exèrcit (3,08) i el Tribunal Constitucional (2,74).

