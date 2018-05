[Vídeo] Quins són els primers plans de Torra si ocupa la presidència de la Generalitat?

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 18:30 h

Redacció| La “creació d’un comissionat que investigui i expliqui què ha passat a la Generalitat mentre ha estat sota el 155”. Aquesta serà la primera mesura de Quim Torra si, després de ser anunciada ahir la seva candidatura, és escollit com a 131è president de la Generalitat. En la seva primera entrevista després de l'anunci, a TV3, ha apuntat que entrem en una etapa en que cal "tractar els ciutadans amb total transparència", que sàpiguen en tot moment què ha estat passant.

Així, ha destacat com "una de les primeres mesures que prendrem com a Govern" la posada en marxa d'un "pla de xoc que inclogui l'anàlisi dels fets que han passat en aquests mesos i ser capaços d'impulsar un pla de restauració". A més, ha apuntat que "entre els eixos del programa de govern" també hi haurà "un pla de polítiques públiques per prevenir l'intent de fractura social que hi ha sobre el país i la internacionalització" del procés.



Torra ha avançat que, tot i reconèixer el paper de Carles Puigdemont, ell serà qui “des del Govern prengui les decisions com a president de la Generalitat”. Tot i això, ha volgut remarcar que l’acció del Govern pivotarà “sobre tres vies: la de l'exili, la de les institucions catalanes i la de la ciutadania encarregada d’impulsar el Procés Constituent".Per a Torra, és "important que, simbòlicament, siguem capaços de dotar a tota aquesta legislatura del caràcter d'excepcional" que té la situació política actual i -en aquest sentit- fer palesa la seva provisionalitat. Així, el candidat a president ha apuntat que farà penjar un llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat i col·locarà un altre “als seients del Govern” del Parlament. "Cal fer que la ciutadania senti que les institucions estan compromeses", ha dit.I és que, segons Torra, el que es viu a Catalunya no és només un conflicte polític; sinó una "crisi humanitària" amb gent a la presó i a l'exili. "Hem de ser capaços que aquets Govern, més fort i més unit que mai" s'enfronti a aquest "repte monumental", ha conclòs.Preguntat sobre si està disposat a desobeir l'Estat, Torra ha contestat que "només contemplo la possibilitat d'obeir el que decideixi el Parlament, que és l'expressió de la voluntat dels catalans". En aquest sentit, ha resumit que farà realitat el mandat de l'1-O amb accions com "recuperar lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i iniciar un Procés Constituent". Per últim, ha avançat que pensa demanar reunir-se amb el president espanyol, Mariano Rajoy, “quan ell vulgui”, i que estendrà aquesta invitació al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, amb qui també espera trobar-se “el dia que vulgui i on vulgui”. “Sempre hem volgut aquest diàleg. El problema l’ha tingut l’Estat espanyol. Nosaltres, l’aposta pel diàleg i per negociar sempre la mantindrem”, ha sentenciat.El candidat de JxCat a la investidura com a president de la Generalitat ha demanat disculpes pels polèmics tuits que va publicar fa sis anys i que han estat titllats de xenòfobs i supremacistes pels unionistes. “Si algú els ha entès com una ofensa, demano disculpes, perquè en absolut era la meva intenció”, ha dit. De la mateixa manera, Torra ha “lamentat” que tota la seva trajectòria professional “es vegi ara sota vigilància per uns tuits de fa anys”. “El que m’agradaria és que el debat se centrés en el meu currículum i en les coses que faré”, ha dit.