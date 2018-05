Els Mossos contra el 155 denuncien un acte de menyspreu de Girauta en una campanya per ''cercar la dissolució futura del cos''

Última actualització Divendres, 11 de maig de 2018 19:30 h

També apunten al cessament d'un càrrec per criticar la clemència de la justícia espanyola amb 'La Manada'

Redacció| Mossos d'Esquadra organitzats contra el 155 -coneguts amb el nom en clau de 'Guilleries'- acusen el portaveu de 'Ciudadanos' al Congrés, Juan Carlos Girauta, de dur a terme una acció "que amaga una notòria animadversió i menyspreu" vers el cos. En un comunicat datat el 5 de maig, expliquen que una setmana abans, Girauta "va rebutjar el servei [dels Mossos d'Esquadra] i va exigir ser atès per efectius del Cos Nacional de Policia".









La situació es va donar quan una dotació d'agents de la policia catalana va personar-se en un espai públic de l’Hospitalet de Llobregat on -segons diu el comunicat- el dirigent de 'Ciudadanos' "va tenir un enfrontament verbal amb un altre ciutadà". El text també explica que "de manera ostentosa [Girauta] va fer saber que interposaria una denúncia davant d’una comissaria de la policia espanyola".



"El diputat Girauta va ignorar deliberadament l’ordenament jurídic que tant diu defensar, avantposant els seus interessos personals", asseguren des de les 'Guilleries' al·legant que la llei orgànica (estatal) estableix que els Mossos han d'exercir totes les funcions en matèria de seguretat ciutadana. Després de titllar l'actuació del polític "d'hipòcrita i cínica", els autors del comunicat es pregunten "si no s'emmarca en l’estratègia dissenyada per les clavegueres de l'Estat, i seguida per determinats partits polítics unionistes, consistent en desprestigiar i cercar la dissolució futura del cos de Mossos d'Esquadra".



D'altra banda, al comunicat, els Mossos contra el 155 critiquen operatius com el dispositiu Minerva (destinat a reforçar la vigilància a les seus judicials, d'alguns partits i de les institucions de l'Estat a Catalunya) en un context de "ferotge repressió cap a les institucions catalanes". Qüestionen quin sentit té "obligar a hipotecar dotacions policials fixes de Mossos protegint seus de partits polítics i institucionals espanyoles, deixant sota mínims el servei ordinari de seguretat ciutadana que ha de vetllar per donar protecció al conjunt de la ciutadania".



I sentencien que "els Mossos d'Esquadra defensarem les institucions catalanes i vetllarem per garantir els drets i les llibertats dels nostres conciutadans", per acabar "exigint" la llibertat dels presos polítics.



