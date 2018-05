[Vídeo] Enxampen la líder del PP valencià fent un gest racista des del seu escó a les Corts

Concretament, Bonig va realitzar una mena de ball amb les mans des del seu escó, emulant el "chinito tu, chinito jo" que van popularitzar 'Els pallassos de la tele'. Posteriorment, s'ha esquinçat els ulls amb els dits per intentar simular els trets d'una persona asiàtica.La seva burla ha aixecat una gran polseguera entre els polítics i la ciutadania del País Valencià.

