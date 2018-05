Quan Junqueras va voler fitxar Torra per les llistes d'ERC a les generals del 2011

12 de maig de 2018, 09.45 h

Quina tonteria de notícia, si és que es pot considerar notícia un comentari de l'Ekaizer. La gent de dretes, a defensar els seus interessos amb la dreta, i Quim Torra és de dretes. A ERC no tenia per què anar-hi. L'Oriol Junqueres s'hauria equivocat si l'hagués triat a ell.

Esperem que Quim Torra tingui molt d'encert com President, i no fassi els errors que han fet els altres presidents de dretes. Esperem i desitgem que ni robi com el Pujolet, ni ens enganyi com en Mas ni es tiri enrera c... Llegir més