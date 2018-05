La jutgessa degana de Barcelona pren part a favor de la repressió de la llibertat d’expressió

mario barna barna

12 de maig de 2018, 11.16 h

Bé, ja ha escrit el seu epitafi com a jurista. Perfecte, en tenim moooolts més que no subscriuen aquesta tesi. NO ENS FA CAP FALTA, TROBARÀ FEINA A MADRIT i APA! españoles una més a la quantitat de CRÀPULES que ronden per allà



PER LA NOSTRA REPÚBLICA!