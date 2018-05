Portades: La premsa espanyola insisteix a presentar Torra com el ''titella'' de Puigdemont

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 10:00 h

Redacció| La premsa espanyola no abandona la seva campanya de desprestigi contra el nou candidat independentista a presidir la Generalitat de Catalunya.

Quim Torra i Carles Puigdemont © JxCat

'El Mundo', 'El País' i 'La Vanguardia' insisteixen a presentar-lo com el ''titella'' de Carles Puigdemont, tot i que Torra digués en la seva primera entrevista després de ser designat candidat que les decisions de Govern les prendria ell mateix des de Catalunya.Per la seva banda, 'La Razón' i 'El Periódico' destaquen d'aquesta entrevista el compromís de Torra i el nou Govern de seguir endavant amb el procés cap a la independència de Catalunya i el presenten de manera negativa com un "desafiament" a l'Estat.L'ABC opta per seguir amb la polèmica dels tuits de Torra, tot i que ahir mateix ja va demanar disculpes si algú s'havia sentit ofès per les piulades de fa sis anys i va demanar que es jutgés el seu extens currículum pel que ha fet i el que farà.Pel que fa a la premsa catalana, se centra en explicar l'excepcionalitat de la legislatura que està per venir i la decisió que ha de prendre o no la CUP de permetre la investidura de Torra.