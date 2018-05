[Vídeo] VOX amenaça Torra: ''et perseguirem, t'asseurem al banc dels acusats''

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 12:00 h

El partit ultradretà no pararà fins a posar "entre reixes" tots els representants sobiranistes dels catalans

Redacció| "Et perseguirem, t'asseurem al banc dels acusats i compartiràs el pati a la presó amb el covard colpista Puigdemont". Així va amenaçar, aquest divendres, l'advocat de Vox Javier Ortega al que previsiblement serà el proper president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

ALERTA| L'advocat de Vox, Javier Ortega, ha amenaçat aquest divendres al candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra. pic.twitter.com/VivC21QTsX — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 12 de maig de 2018





Y nosotros anunciamos que acabarás entre rejas @QuimTorraiPla #VoxActúa #VoxUtil https://t.co/MHgxRlC2L7 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 11 de maig de 2018 El partit ultradretà VOX actua com a acusació particular davant el Tribunal Suprem en la causa de l'1-O contra els líders independentistes, i sembla no voler parar fins a posar (com va dir ahir mateix el president del partit) "entre reixes" tots els representants sobiranistes del poble de Catalunya.

Ho va fer en un sopar organitzat per un particular a Barcelona, després que Torra hagués estat anunciat com a candidat independentista i que hagués explicat -en la seva primera entrevista, a TV3, després de la designació- que el proper Govern pretén iniciar un "procés constituent".