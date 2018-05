Una associació de republicans espanyols víctimes del nazisme retreu a la Guàrdia Civil que usi el seu ''dolor'' per atacar Catalunya

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 15:00 h

En referència a un tuit on comparava la situació dels nens de l'Holocaust amb els fills d'agents al país

Redacció| La Guàrdia Civil va traspassar, fa dos dies, tots els límits en la manera d'expressar la seva catalanofòbia. En un missatge a Twitter, l’Associació Pro Guàrdia Civil -una entitat creada el 2010 per defensar “l’essència de la Guàrdia Civil”- va comparar la situació d'infants que van patir l'Holocaust durant l'Alemanya nazi amb els fills d'agents del cos que viuen atualment a Catalunya.

Han exigit a l’Associació Pro Guàrdia Civil, "en nom de les víctimes del nazisme", la retirada dels tuits i "el cessament immediat de la comparació de la situació actual amb la barbàrie nazi". "No permetrem la banalització i l'ús indiscriminat del dolor dels deportats i deportades als Camps nazis", han sentenciat. La publicació del cos de la policia espanyola anava dirigida a Unicef, a qui ha enviat cartes per denunciar “la situació dels fills de guàrdies civils que resideixen a Catalunya” i, per això, l'Amical de Mauthausen també ha interpel·lat l'ONG en la seva resposta.

En nombre de las victimas del nazismo exigimos a @APROGC la retirada de sus tuits y el cese immediato de la comparacion de la situacion actual con la barbàrie nazi. No permitiremos la banalizacion y el uso indiscriminado del dolor de los deportados y deportadas a los Campos nazis pic.twitter.com/6Y69p9hK5m — Amical de Mauthausen (@amauthausen) 10 de maig de 2018

"Ya coneixem aquesta situació que es viu a Catalunya, que a Europa ja les hem patit, durant el règim nazi a Alemanya i la guerra dels Balcans", publicaven juntament amb una fotografia d'infants en un camp de concentració nazi. Una publicació que li ha retret durament -també via Twitter- l'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, una associació que agrupa als exdeportats republicans espanyols dels camps de concentració nazis, així com els familiars i amics, tant dels supervivents com dels deportats assassinats als camps.