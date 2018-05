Torra reivindica la legitimitat de Puigdemont i assegura que el Govern serà ''lleial'' al mandat de l'1-O

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 13:00 h

Anuncia que la Generalitat "retirarà la demanda que va presentar obligada sota el 155 pel 9-N"

Redacció| El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, ha començat el seu discurs d'investidura deixant clar que Carles Puigdemont és el president legítim -"persistirem, resistirem i l'investirem"- de Catalunya. "El nostre president és Puigdemont, serem lleials al mandat de l'1-O, que és construir un estat independent en forma de república, i el nostre programa de govern és la cohesió social i la prosperitat econòmica", ha afirmat tot assegurant que la seva candidatura està al servei d'aquests propòsits.

Torra ha volgut posar èmfasi en "l'etapa d'excepcionalitat" que s'està vivint al país i ha tingut un "record emocionat" pels presos polítics i els exiliats, "ostatges d'un Estat que ha vulnerat les regles democràtiques més fonamentals". "Mai ens cansarem de recordar-los perquè mai ens cansarem de lluitar per la seva llibertat", ha dit entre aplaudiments dels diputats sobiranistes.Torra ha demanat el suport a la seva investidura perquè, ha dit, "la millor manera de refer l'atac del 155 és tenir govern". En aquest sentit, ha fet un repàs de la persecució a l'independentisme per part de l'Estat i la justícia espanyola aquests darrers mesos i ha retret "l'atropellament dels drets dels diputats" en relació al vet dels tres candidats anteriors de JxCat a presidir la Generalitat. Torra s'ha mostrat convençut que els tribunals internacionals resoldran aquesta vulneració de drets.Segons ha dit el candidat de JxCat, si finalment és investit president, "s'aixecarà el 155 i no tindrem cap excusa per treballar per la República" per la qual cosa ha dit que el Govern "assumirà tota la responsabilitat que es derivi dels nostres actes". Ha insistit en deixar fora d'aquestes responsabilitats els presos polítics, exiliats i altres dirigents independentistes perseguits judicialment en el moment actual. Sobre el 155, ha anunciat que el Govern nomenarà un comissionat perquè repari els seus efectes.D'altra banda, s'ha dirigit (en castellà) a Mariano Rajoy i al rei espanyol per demanar diàleg i (en anglès) al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per retreure-li "un silenci inacceptable de les institucions europees". I és que, ha assegurat, que cal posar de manifest que "la crisi política catalana és també una crisi humanitària".Sobre els reptes de futur, Torra ha apuntat que "hem d'entendre els ciutadans com a actors polítics i no com a súbdits" per la qual cosa ha assegurat que "impulsarem un procés constituent participat per la ciutadania" per "dissenyar des de zero, entre tots" el país. Amb tot, ha dit que abans "tenim una primera cita essencial, la celebració del judici als polítics i el país es posarà a prova". També ha dedicat un moment a parlar sobre les eleccions municipals, titllant-les "d'oportunitat per reforçar la sobirania". No ha faltat en el seu discurs el record a l'1-O i ha aprofitat per titllar de "malversació de fons públics" les despeses del Gobierno "per censurar una idea". D'altra banda, ha anunciat que la Generlitat "retirarà la demanda que va presentar obligada pel 155 pel 9-N" contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs.Pel que fa al programa de govern presentat, també destaca la voluntat de "garantir unes polítiques públiques que arribin a tothom". Torra ha fet menció a temes com la renda garantia de ciutadania, les energies renovables, polítiques de gènere, salut, habitatge, la protecció de l'escola o de la llengua catalana o l'impuls d'una economia dinàmica i capdavantera. A més, ha mostrat el seu suport als mitjans de comunicació públics "per garantir el dret a la informació i el pluralisme" i la voluntat del Govern de "situar Catalunya al món i internacionalitzant el cas català". "Restablirem, consolidarem i ampliarem les delegacions del Govern a l'exterior", ha assegurat. "Sigueu lleials al que el poble de Catalunya us demana i superareu tots els embats", ha dit Torra als diputats per cloure el discurs.El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha titllat el discurs de Quim Torra de "brillant" i "immillorable". "Molt ben expressat, amb passatges excelsos que donen tota la dimensió històrica que requereix el moment excepcional que viu Catalunya", ha escrit via Twitter.