Això preguntarà la CUP a la militància per decidir si donen suport a la investidura de Torra

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 14:00 h

Fins que no es conegui el seu parer, el futur del candidat queda a l'aire

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| La CUP ha convocat, aquest diumenge, un Consell Polític extraordinari per decidir el seu vot de cara a la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat, a petició de les territorials del Baix Llobregat, el Barcelonès i Tarragona. El partit farà dues preguntes a la militància que marcaran el seu sentit de vot.





Carles Riera, en una imatge d'arxiu © Guifré Jordan Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes CUP, investidura, Quim Torra

Segons ha avançat TV3, la primera es referirà al fet si volen facilitar o no la investidura de Torra. Si la resposta és negativa, els quatre diputats de la CUP votarien en contra de la investidura en segona volta, al ple del proper dilluns. En canvi, si és afirmativa, es farà una segona pregunta on hauran de triar entre l'abstenció o el vot afirmatiu dels seus representants al Parlament.



Sigui quina sigui la decisió, la CUP no contempla la divisió del vot, és a dir, tots els diputats cupaires votaran en el mateix sentit. Fins que no es conegui el parer de la militància de la formació, la investidura de Torra com a president queda a l'aire.