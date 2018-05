Atac directe d'Arrimadas a Torra: ''no ha vingut a dirigir un Govern, ha vingut a dirigir un CDR''

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 16:00 h

Redacció| La resposta de la líder de Ciutadadanos a Catalunya, Inés Arrimadas, al discurs de Quim Torra com a candidat a presidir la Generalitat ha estat un atac directe a la seva persona. "No ha vingut a dirigir un Govern, ha vingut a dirigir un CDR", li ha etzibat per retreure-li que la seva candidatura "representa posar més llenya al foc".

També ha tingut paraules per a Carles Puigdemont, de qui ha dit ser "menys radical" que Torra. "Pensava que intentaria rectificar avui però el seu discurs ha anat cap a pitjor", ha dit, i ha demanat a l'independentisme parlamentari si "no heu trobat un candidat millor per reconèixer el problema social que hi ha". "L'independentisme ha perdut avui una gran oportunitat amb un candidat diferent, tots els catalans en pagarem les conseqüències", ha sentenciat després d'assegurar que "no voleu que s'acabi el 155, perquè ara voleu tornar a fer el mateix que l'anterior Govern".

“En unos días se levantará el 155 y no tendremos excusas para no trabajar sin descanso por la república catalana”, dice Torra. Su discurso incendiario evidencia que no cumplirá la Constitución. Rajoy debe rectificar: no levantemos el 155 hasta poner fin al proceso separatista. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de maig de 2018

De fet, Arrimadas ha començat la seva intervenció citant frases de Torra en articles i tuits i li ha dit que "qualsevol persona que diu barbaritats així contra un col·lectiu no es pot asseure en aquest Parlament". Sobre l'apel·lació al diàleg amb Europa que ha fet el candidat de JxCat, Arrimadas ha apuntat que "m'encarregaré personalment que Europa sàpiga com és el proper president de la Generalitat". Això sí, ha volgut recalcar que només ho serà "si la CUP vol" i apuntar que el que cal és "diàleg intern" amb "els catalans que senten que se'ls han aixafat els seus drets". Ha descartat així, la necessitat de dialogar d'igual a igual amb l'Estat espanyol.Segons la dirigent de la formació taronja, "Torra ha menyspreat els catalans que se senten espanyols" i li ha retret que segueixi "el mantra que una cosa és Catalunya i l'altra Espanya". En aquest sentit, ha tornat a insistir en una suposada fractura social a Catalunya -"no us heu donat compte que Catalunya està dividida per la meitat i que les dues meitats són igual de catalanes"- i ha criticat que, segons ella, Torra no hagi parlat "sobre temes reals que ens afectin als catalans". En aquest sentit, ha apuntat que a Catalunya hi ha una gran escletxa social i ha negat "el model d'èxit de l'escola catalana". També ha tornat a fer ús del discurs econòmic de la por, referint-se a una suposada fugida massiva d'empreses de Catalunya.Al seu torn, el líder de Ciudadanos a l'Estat espanyol, Albert Rivera, ha instat al president del Gobierno, Mariano Rajoy, que trenqui l'acord del Senat d'aixecar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya quan es formi Govern. Després d'escoltar el discurs de Quim Torra al Parlament, ha exigit -via Twitter- a Rajoy no aixecar el 155 "fins que no s'acabi el procés".