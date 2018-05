Sabrià marca el camí a una ''República per tots'' amb les paraules de Rovira just abans d'exiliar-se

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 16:40 h

Diu, amb tot, que trigarà més del que es creia

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| "Contra ningú, contra res, només des del respecte i l'amor cap a tots els ciutadans i totes les opinions bastirem canvis radicals i profunds. Només des del treball conjunt aconseguirem una República per a totes i tots". Segons ha dit el president d'ERC, Sergi Sabrià, en la seva intervenció durant el ple d'investidura de Quim Torra, aquestes són les darreres paraules que li va exposar la secretària general del partit, Marta Rovira, abans d'exiliar-se a Suïssa.

En el seu discurs, Sabrià ha confirmat que els republicans donaran suport a la candidatura de Torra i ha assegurat que treballaran

"des de tots els fronts" per "guanyar la llibertat i que Catalunya sigui una República a tots els efectes". Amb tot, ha admès que per arribar a aquest objectiu es trigarà més del que es creia i ha instat a "creuar la línia de la majoria social, desbordant-los com l'1-O, però sempre oberts al diàleg" ja que -ha dit- l'Estat "només negociarà si s'hi veu obligat per la pressió de la gent, les institucions i la comunitat internacional".



En un toc d'atenció a la CUP, partit del qual depèn la investidura de Torra, ha apuntat que "per fer República, per teixir el país, és millor disposar de totes les eines possibles que no deixar-les en mans d'un adversari que fa de la divisió el seu únic programa". Ha defensat la recent postura dels republicans i la mà estesa als comuns dient que "la transversalitat no és un luxe, és una necessitat". I s'ha referit al procés constituent -"gran diàleg de país amb vocació constituent"- com una eina per aconseguir-la.