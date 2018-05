Socialistes i comuns compren el discurs de la premsa espanyola de Torra com a ''titella'' de Puigdemont

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 17:20 h

També carreguen contra la temporalitat que el candidat ha relacionat amb la legislatura

Redacció| "No voldríem que s'aixequés el 155 perquè en lloc de ser dirigits des de Madrid ho fóssim des de Berlín o Waterloo". Són paraules del líder del PSC, Miquel Iceta, en el ple d'investidura de Quim Torra al Parlament amb que els socialistes han comprat el discurs de la premsa espanyola per deslegitimar Torra titllant-lo de ''titella'' de Puigdemont. "No tindrà el nostre vot per com ha estat proposat. Vostè ha acceptat encantat la subordinació", ha dit Iceta.

Un discurs que ha repetit el líder dels comuns al Parlament, Xavier Domènech, que ha retret als independentistes haver ''passat de 'Puigdemont o Puigdemont' a 'Puigdemont o el que digui Puigdemont'". "Hem d'avançar com a societat fora del simbolisme", ha reivindicat per criticar que "mentre parlem de que tot és un tema de legitimisme i de denúncia" no s'aborden la resta de problemes dels catalans.Domènech, doncs, ha deixat clar amb la seva intervenció que no creu que un Govern encapçalat per Torra "sigui bo per a Catalunya" i ha destacat que les diferents sensibilitats sobiranistes no poden posar la consecució de la República per sobre de tot. També ha criticat la provisionalitat del Govern que ha apuntat Torra -"estem davant un Govern caducat abans de néixer"-, com també ha fet Iceta. El socialista, a més, ha retret Torra que "és molt difícil que aspiri a representar tots els catalans". També li ha demanat (pel que fa a la posada en marxa del Procés Constituent anunciat pel candidat) "no repetir errors".