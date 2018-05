Riera ha retret als partits sobiranistes que "si som davant el quart candidat" és "perquè JxCat i ERC no han volgut desobeir" i ha criticat que presentin "una candidatura que agradi a l'Estat i al Borbó". Ha recordat la declaració d'independència del 27 d'octubre al Parlament i ha lamentat que hagin "iniciat una retirada per emprendre un nou cicle autonòmic".



"Ens proposen un programa de govern que s'haurà d'implementar amb les finances intervingudes", ha etzibat el dirigent cupaire per animar JxCat i ERC a emprendre "la via de la unilateralitat". "Si us decanteu per una legislatura autonomista no us donarem la mà", ha sentenciat per proposar "una estratègia de desobediència que no segueixi el ritme de les institucions".



També hi ha hagut espai per a l'autocrítica: "tot i disposar de majoria parlamentària l'independentisme no ha estat capaç de fer efectiva la República", ha reconegut. Per això, ha proposat la creació d'una assemblea d'electes i ha instat a "lluitar per la República" des del "moviment popular". Ha acabat la seva intervenció amb un "Visca la República".