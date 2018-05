L'amenaça d'Albiol a Torra en el ple d'investidura

Última actualització Dissabte, 12 de maig de 2018 18:05 h

"Si té la temptació de passar de les paraules als fets, la democràcia espanyola respondrà", ha dit

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha dedicat durant el seu discurs al ple d'investidura de Quim Torra una advertència al candidat: "la seva llibertat acabarà quan comencin els nostres drets". "Si té la temptació de passar de les paraules als fets, la democràcia espanyola respondrà com ja ho ha fet amb els qui ho han intentat", ha amenaçat.







"Serà un president autonòmic, que prometrà l’Estatut i la Constitució, encara que sigui per imperatiu legal", ha insistit Albiol per acusar-lo de “desacreditar” la institució de la presidència de la Generalitat. “No tenim cap esperança que el seu nomenament sigui la solució”, ha sentenciat per celebrar que “si vostè està presentant la seva candidatura i és investit dilluns és perquè Espanya és una democràcia”.



També s'ha dedicat a atacar qui considera "un president antiespanyol” i "independentista radical" que ha dut a terme un discurs "incendiari".