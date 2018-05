Torra destapa la hipocresia d'Arrimadas en la seva oferta de ''diàleg intern''

Sobre la posició crítica de la CUP, els ha recordat que "a ningú li sap més greu que a mi no poder investir el president Puigdemont" i els ha demanat no quedar-se "només amb la desobediència" i "contemplar les oportunitats". "Hem de ser capaços de veure com avançar junts", ha dit i ha destacat que "encara que no necessitéssim els vostres vots us seguiríem demanant ajuda". "Nosaltres no venim a fer autonomisme, des de l'1-O que només es pot mirar endavant", ha sentenciat Torra. Al PP li ha dit que "només em dec a la voluntat que expressi el poble de Catalunya".

A ERC, Torra els ha agraït el suport i ha dit compartir la idea que "l'independentisme és el motor de canvi aquí i a Espanya". Pel que fa al PSC, el candidat ha reclamat a Iceta que per "constatar la majoria social" de l'independentisme cal un referèndum d'autodeterminació. En aquest sentit, ha lamentat que els socialistes fossin "partidaris del dret a l'autodeterminació i ara donin suport al 155". I, als comuns, els ha comentat que li agradaria "que els comuns entréssiu en les negociacions per tirar endavant el país" i els ha retret que han fet coses que "ens han ferit com a demòcrates".