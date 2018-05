La investidura de Torra es posposa a dilluns a l'espera de la decisió de la CUP

La segona volta de la investidura se celebrarà, doncs, dilluns vinent, començant la sessió a les 10:30 del matí, quan el candidat tornarà a intervenir per intentar de nou convèncer els diputats del seu aval amb el pla de Govern. Els grups també podran tornar a dir la seva i, un cop més, al final es podrà tornar a votar. En aquesta ocasió, si es reprodueix la votació d’aquest dissabte, Torrà sortirà investit, donat que aconseguirà més vots a favor que en contra. Però si la CUP, que diumenge celebra un conclave per decidir si canvia el seu vot, decideix que els quatre diputats passen de l’abstenció al ‘no’, el candidat a la investidura podria tornar a ser rebutjat pel Parlament.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal