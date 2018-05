La felicitació enverinada de Graupera a Munté per guanyar les primàries del PdeCat

Enhorabona a Neus Munté per guanyar les primàries del PDCat. 405 persones l'han votada. Ampliem el debat a les més de 30.000 que demanen primàries obertes? Ho podem fer millor, si volem guanyar la ciutat. — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 12 de maig de 2018



Després de les votacions, Munté ha assegurat que parlarà amb Graupera, però que ara mateix és prematur.

Després de donar-li "l'enhorabona" per fer-se amb 405 vots, li ha dit que més de 30.000 persones van demanar unes primàries obertes i Munté no va voler presentar-s'hi. "Ho podem fer millor si volem guanyar la ciutat", ha escrit Graupera.Graupera ha defensat fer unes primàries obertes de l'independentisme a Barcelona per formar una llista unitària de cara a les eleccions municipals del 2019.