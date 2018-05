Un exalt càrrec de Defensa de l'exgovern socialista reconeix que hi ha presos polítics

Última actualització Diumenge, 13 de maig de 2018 05:00 h

Ara forma part de les files de Podemos

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| "Són polítics presos, però estan presos per raons polítiques, per la qual cosa caldrà dir-los presos polítics". Són paraules de Julio Rodríguez, excap d'Estat Major de Defensa, sobre els líders independentistes empresonats per la justícia espanyola. En una entrevista a 'La Voz de Galícia', qui va exercir el més alt càrrec militar de defensa (durant tres anys) sota el mandat de la socialista Carme Chacón com a ministra ha parlat sense embuts sobre la situació política a Catalunya.

En l'entrevista, amb tot, també ha assegurat que "hi ha raons polítiques" per acusar els dirigents sobiranistes "dels delictes de rebel·lió i sedició". Sobre la posició del seu partit, lamenta "haver transmès una idea falsa d'ambigüitat" envers el conflicte entre Catalunya i Espanya, però segueix defensant el "diàleg i per un referèndum pactat, legal i amb garanties".

"No és més patriota el que més ho proclama, sinó el que més ho practica, els qui es lleven cada matí abans de l'alba per anar a treballar, qui lluita per una sanitat pública per a tothom i és més a prop de la gent", ha dit per afegir que no "correspon als militars defensar la unitat de la pàtria, sinó a tots els espanyols". Rodríguez va abandonar l'exèrcit el 2015 i ara està a les files de Podemos, des d'on defensa que "la paraula pàtria no és patrimoni d'un determinat grup de la dreta".