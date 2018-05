[Vídeo] L’advocat de Ponsatí desmunta el relat unionista sobre els ''fugits de la justícia''

D'altra banda, l'advocat va voler comparar la sentència als membres de 'la Manada' amb les penes de presó que Espanya demana per a Ponsatí. "Veiem agents de policia que se’ls condemna només amb nou anys per la violació brutal d’una jove i se’ns diu que això no és violència, i en canvi una política que mai no ha comès un delicte, que és una professora apreciada, seleccionada arran de la seva carrera professional i ha estat consellera, se la pot empresonar durant trenta-tres anys? Aquí on hi ha justícia?", va dir.



També ha aprofitat el seu pas pel programa per carregar contra la manca de separació de poders a Espanya, aquest matí, via Twitter. "El sistema judicial no és independent i el que estan fent amb Clara Ponsatí i els altres exiliats és una persecució política per acabar silenciant els catalans", ha escrit.



Tamara Carrasco trenca el seu silenci



Al mateix programa, ahir, va trencar el seu silenci Tamara Carrasco, l'activista dels CDR que va ser detinguda per la Guàrdia Civil i traslladada a l'Audiència Nacional acusada de terrorisme. "Jo m'ho esperava, però no m'esperava que fos tan heavy", va explicar mentre recordava que van usar un "llenguatge molt bèstia, de terrorisme, cabecilla i comando" i la van acusar de tenir "còctels molòtov" i planificar un atac a la caserna de la Guàrdia Civil de Barcelona. També ha recordat com el president a l'exili, Carles Puigdemont, va trucar la seva família i a ella mateixa per donar-li suport.