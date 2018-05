L'unionisme humilia els representants espanyols a Eurovisió per no ser prou patriotes

Última actualització Diumenge, 13 de maig de 2018 12:40 h

Un càrrec del PSC a Barcelona també usa el festival per mofar-se del conseller empresonat Raül Romeva

Redacció| "Unos cantantes de mierda: Amaia y Alfred quedan los 23º en Eurovisión". Així ha titulat 'Okdiario' la notícia sobre els resultats dels representants d'Espanya al festival d'Eurovisió, fent mofa del català Alfred i la basca Amaia en clara referència a la polèmica pel regal que ell va fer-li a ella el dia de Sant Jordi: el llibre del cantautor Albert Pla, 'España de Mierda'.





Del que no s'ha fet ressó la premsa espanyolista és de l'espontani que va interrompre l'actuació de la representant del Regne Unit i que va semblar dir "Puigdemont freedom", és a dir, "Puigdemont llibertat".



Diu “Puigdemont freedom” o només ho sembla?



Els cantants han estat en diverses ocasions blanc de l'odi unionista en ser relacionat ell amb el moviment independentista i protagonitzar ambdós diverses polèmiques per negar-se a representar el patriotisme i nacionalisme espanyol que molts els exigien mostrar. Molts lectors del digital han avalat els seus atacs als guanyadors d'Operación Triunfo.També ha usat el festival de la música europea per atacar el sobiranisme el cap de gabinet de Jaume Collboni (PSC) a l'Ajuntament de Barcelona, amb un tuit on feia mofa de la tasca d'internacionalització del procés i del conseller empresonat per la justícia espanyola, Raül Romeva.