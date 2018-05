[Vídeo] Emotiu moment de fraternitat entre els pobles català i basc a Guipúscoa

Ho va fer amb Daniel Milà, president de la Colla Jove de Tarragona, que va dur a terme una actuació castellera a la localitat basca. L'acció es va donar enmig de crits per la llibertat dels presos polítics catalans i a favor de la independència.

