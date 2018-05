Un diputat publica imatges de marihuana assecant-se en una caserna de la Guàrdia Civil

La publicació ha aixecat molta polseguera a la xarxa, des d'on els agents de la policia espanyola s'han defensat dient que aquesta pràctica "no és il·legal" perquè "obeeix a un tractament de la droga confiscada previ a la seva destrucció, amb una cadena de custòdia controlada i amb procediments supervisats judicialment".

No. No es ilegal porque obedece a un tratamiento de la droga incautada previo a su destrucción, con una cadena de custodia controlada y con procediminentos supervisados judicialmente

La imatge publicada per Ruben Wagensberg

