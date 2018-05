Canvien la bandera d'Espanya per la bandera negra a un Ajuntament de Tarragona

Última actualització Diumenge, 13 de maig de 2018 16:30 h

Hissada el 1714, significava la "lluita a ultrança" contra el Borbó

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Nova polèmica per la retirada d'una bandera espanyola a un ajuntament català. Al consistori dels Pallaresos, a la comarca del Tarragonès, han canviat la 'rojigualda' per la 'bandera negra', la hissada pels austriacistes en defensa de Barcelona i Cardona el 1714 i que significava la "lluita a ultrança" contra el Borbó.

La substitució de la bandera no ha estat reivindicada encara per ningú, tot i que l'acció ha estat difosa pel CDR de la localitat. Davant l'Ajuntament, també hi ha un gran llaç groc per la llibertat dels presos polítics catalans pintat a terra.