La CUP aposta per fer possible demà la investidura de Quim Torra

En un comunicat, els cupaires s'han mostrat crítics amb la proposta de programa de govern de JxCat i ERC perquè "no avança en la construcció de mesures republicanes ni socials". Davant d'aquesta situació, han decidit assumir un rol "d'oposició activa" davant el "git autonomista" que asseguren que han fet els partits independentistes. De tota manera, la CUP assegura que no bloquejarà la formació d'un nou govern però que alhora amb les quatre abstencions tampoc en garanteixen la governabilitat. Torra serà escollit demà president de la Generalitat amb 66 vots a favor (JxCat i ERC), 4 abstencions (CUP) i 65 vots en contra (Cs, PSC, comuns i PPC).

La militància de la CUP opta per l'abstenció

