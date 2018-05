[Vídeo] Emocionant discurs del fill de Sànchez al sopar groc de Mallorca

Última actualització Diumenge, 13 de maig de 2018 20:00 h

També hi intervé, des del seu exili a Brussel·les, Meritxell Serret

Redacció| Els familiars dels presos polítics no es rendeixen en la seva incansable lluita per exigir el seu alliberament. Així ho ha demostrat el fill de Jordi Sànchez, Oriol Sànchez, al primer sopar groc que ha organitzat l'ANC de Mallorca aquest dissabte; el primer que es fa fora de Catalunya.

"Si ells no defalleixen, nosaltres no podem defallir", ha dit, per agrair als assistents la seva ajuda a les famílies per sufragar part dels costos dels viatges des de Catalunya. "Això és bonic", ha afirmat. També ha demanat seguir amb la lluita i no oblidar els repressaliats per l'Estat espanyol que estan convençuts que "no han fet res malament". D'altra banda, ha intervingut al sopar groc el nebot de Jordi Cuixart, que ha assegurat fer d'altaveu del seu tiet per encoratjar els assistents a continuar reclamant la llibertat dels presos polítics.D'altra banda, des del seu exili a Brussel·les, també ha intervingut al sopar Meritxell Serret.