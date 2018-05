La premsa francesa qüestiona una possible candidatura de Valls a les municipals: ''Què coneix ell dels problemes de Barcelona?''

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

DE MATINADA CANTEN ELS GALLS



ELS QUE GALLEGEN COM FANFARRONS



IGUAL QUE ELS RUCS, COM EN MANUEL VALLS



POBRETS, ES PRENEN PER FARAONS.