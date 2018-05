L'efecte Quim Torra fa que Rivera demani a Rajoy no frenar la repressió del 155

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 11:00 h

El líder de la formació taronja acusa el nou president de voler "crear una república catalana per segona vegada consecutiva"

Redacció | El president de Cs, Albert Rivera, demana al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que "rectifiqui" i mantingui el 155 a Catalunya. Segons Rivera, el nou president de la Generalitat, Quim Torra, vol "crear una república catalana per segona vegada consecutiva".

"Demano a Rajoy que rectifiqui i reconegui que això no pot seguir així", ha dit Rivera en declaracions als mitjans aquest dilluns al matí segons recull InfoLibre.

El líder de la formació taronja ha demanat al Gobierno que segui amb Cs per analitzar com estendre l'aplicació del 155 a Catalunya. Segons Rivera, "no pot ser que el PNB estigui marcant l'agenda política nacional" perquè, creu que "Espanya és molt més important que el futur polític de ningú".



Mantenir el 155 per desgastar el PP



Rivera defensa mantenir el 155 malgrat que el decret que el seu partit, el PSOE i el PP van votar al Senat i on s'especifica que l'aixecament és automàtic quan hi hagi Govern. Sembla doncs, que l'estratègia de Rivera implica atacar Rajoy, acusant-lo de ser tou amb l'independentisme, per desgastar el PP de cara a les eleccions del 2019.



De fet, en la sessió de control del Congrés celebrada el passat dimecres, Rivera es va mostrar més dur amb la Moncloa que no pas amb el PSOE, que intenta fer una "oposició d'Estat" amb el procés català i va retirar el suport a Rajoy.

En aqust sentit, Rivera ha posat en relleu aquest dilluns al matí l'auge de Cs en les darreres enquestes, de la que ha destacat és "una tendència clara de què hi ha un nou projecte per Espanya". Per Rivera, "el bipartidisme s'està esgotant" però assegura que "s'ha de seguir treballant pensant amb els espanyols".

