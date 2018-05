Torra accentua el compromís social del Govern per ser ''lleials'' amb el mandat de l'1-O

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 11:25 h

Aposta per recuperar les mesures socials tombades pel Tribunal Constitucional

@JoanSole_ | El candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, ha fet front a la segona sessió d'investidura amb un pla de Govern marcat per la "lleialtat" amb el president legítim, Carles Puigdemont, i el mandat de l'1-O per esdevenir un Estat independent.

L'empresa de Quim Torra és complicada, qüestionat per tota l'oposició -no només pel contingut del discurs sinó també per les declaracions que l'han acompanyat en el passat-, té davant seu el repte de cohesionar el bloc republicà que veu en aquesta legislatura l'oportunitat de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre i fer possible el retorn dels presos i exiliats polítics: "Encaro la segona sessió del ple d'investidura reivindicant la nació plena i demanant la seva confiança. Una nació lliure, justa, pròspera, que garanteix el benestar a tots els ciutadans. Una República de tots, un país on tothom gaudeixi de plenitud de drets".

En un discurs marcat pel compromís social per ser "lleials" al mandat republicà, Torra ha reivindicat la sobirania del Parlament de Catalunya per fer "lleis justes que ajudin i defensin totes les persones, i promoguin la igualtat, la prosperitat i la sostenibilitat". En aquest sentit, el nou president proposa recuperar "totes les lleis que el Tribunal Constitucional ha tombat, algunes aprovades per unanimitat amb també el vot del Partit Popular".

El nou president, que ha "lamentat" les piulades publicades fa sis anys sobre Espanya, "me'n penedeixo", ha asseverat que la República catalana "només pot tirar endavant" si gira a l'entorn i al centre de les persones: "Ens cal basar la lluita política, legítima, en la integritat i el respecte més profund a totes elles. Llibertat i cultura. Cap aquí és cap on hem d'anar". Torra assegura que les forces independentistes entenen el republicanisme com a societat de ciutadans lliures, iguals, apoderats i participatius. Ens proposem anar de la restitució de les institucions a la recuperació de la democràcia en la seva màxima expressió: l'elaboració d'un projecte de Constitució".

L'executiu català de nou apostarà pel diàleg i les urnes "com a única via per fer progressar la nostra societat", "defensar la República és defensar-nos als 7 milions i mig d'habitants d'aquest país". El model educatiu, atacat pel nacionalisme de C's i PP, serà "defensat i enfortit" com a "pal de paller" de la cohesió social i eix vertebrador d'un sistema educatiu de caràcter plurilingüe.