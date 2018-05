La mala praxi del CNI en la detenció de Puigdemont a Alemanya hauria complicat el seu lliurament

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 16:00 h

Per la precipitació i les ganes d'apuntar-se una victòria contra l'independentisme

Redacció | La precipitació i les ganes que tenia el govern espanyol i els agents de CNI d'apuntar-se una victòria contra l'independentisme després del fracàs amb les urnes de l'1-O, va provocar, d'una banda, el malestar en la justícia alemanya i d'altra, hauria dificultat l'entrega de Puigdemont a l'Estat.

Segons informa El Independiente, un error greu de comunicació ha complicat el lliurament de Puigdemont per part d'Alemanya. Segons l'article, tot plegat es remunta al 26 de març, el dia de la detenció de Puigdemont. La Comissaria General d'Informació i el CNI van començar a filtrar dades de l'operatiu fruit de l'eufòria.

Van assegurar que hi havien participat uns 20 agents, 12 d'ells membres dels serveis secrets. També van explicar detalls tècnics, com que el cotxe en què viatjava Puigdemont havia estat abalisat i que van geolocalitzar el mòbil d'un dels acompanyants de Puigdemont per fer el seguiment de tot el trajecte.

Aquestes dades demostren que els serveis secrets espanyols haurien vulnerat la llei en diversos aspectes. D'una banda, van comunicar dades sobre una operació encoberta. I d'altra, no van demanar autorització per abalisar el vehicle o per desplaçar agents fora d'Espanya.

Malestar en la justícia alemanya

Tot això, va generar un gran malestar a Alemanya, sobretot en la justícia. Segons l'article de El Independiente, els jutges

alemanys se senten utilitzats i són reticents al fet que algú qüestioni la seva "imparcialitat i independència".

Els jutges alemanys no els va agradar gens que Espanya donés per feta la seva extradició, al ser detingut a Alemanya, un país que es considera amic de l'Estat. A més, els magistrats van titllar d'"inadmissible" el delicte de rebel·lió en aquest cas, posant èmfasi en el fet que les decisions judicials estan per sobre de les voluntats polítiques.

