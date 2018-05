Sabrià celebra la formació de govern: ''Fer República fent republicans i republicanes''

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 12:30 h

Defensa la diversitat i la cohesió social

Redacció | "He volgut començar saludant-los en 7 idiomes dels quals es parlen cada matí als nostres carrers. Són la diversitat i la riquesa de la gent d'aquest país. Som un poble de pobles, som una nació on cap tothom", ha dit el diputat d'ERC, Sergi Sabrià, a l'inici del seu discurs en la segona sessió de la investidura de Quim Torra.

Sabirà ha celebrat l'elecció de Torra com a president i la formació d'un nou govern perquè era necessari recuperar les institucions. "Treballar des de les institucions per esdevenir una societat moderna", ha dit el republicà, que ha assegurat que "dins el regne d'Espanya no serà possible". "Polítiques per fer república i república per construir una societat millor", ha sentenciat.

En aquest sentit, el diputat d'ERC ha defensat la diversitat i la cohesió social per "fer República", posant la lluita social al centre i treballar per una majoria republicana solida i incontestable. "Proposem un gran diàleg de país amb vocació constituent. El gran repte serà arribar a tots els ciutadans", ha assenyalat Sabirà.

D'altra banda, ha agraït les paraules de disculpes de Quim Torra, en referència a la polèmica pels tuits i ha mostrat satisfacció per la formació de govern, tal com"ERC estava demanant", ha recordat.

Per això, ha afirmat que es treballarà per fer front a la repressió. "Volem un país on la llibertat surti de la presó i la corrupció entri d'una vegada. Un país on no persegueix les urnes ni les idees", ha assenyalat Sabria, que ha afegit que "si volem la independència, és perquè volem viure en democràcia".