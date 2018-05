Iceta fa mofa de l'espai lliure d'Europa i l'equipara a una ''comunitat d'amics'' i ''els que anem de costellada''

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 12:50 h

Exigeix al nou president lleialtat institucional

@JoanSole_ | Si la intervenció de la líder de Ciutadans ha servit per conèixer de primera mà els temors d'Arrimadas per l'etapa que enceta el president Torra, la del primer secretari socialista ha certificat que no és només una sensació exclusiva de la formació taronja: "Nosaltres volíem investidura i govern, però també nova etapa. No sembla que sigui el que encetem avui".

Miquel Iceta, que ha qüestionat fins a quin punt el nou govern serà lleial a la legalitat, ha recordat al candidat a la presidència que per canviar el marc legal es necessita el suport de 90 diputats. Un fet que li ha servit per fer mofa de l'Espai lliure d'Europa: "Necessiten el suport de la cambra, ni del Consell de la República, ni per l'Assemblea d'electes ni de la comunitat d'amics o els que anem de costellada".

El primer secretari, que ha recordat que el procés constituent cap a la República "no té cabuda", defensa que es poden iniciar processos de reforma estatutària a través de les eines previstes per fer-ho i, en aquest sentit, es deixin els "jocs de paraules que fem al Parlament no han dut a res".