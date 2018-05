Domènech crítica durament ERC i CUP: ''En cinc mesos no han proposat un candidat progressista''

"Nosaltres avui no votarem contra nosaltres mateixos. Votarem a favor del que és, ha estat i serà la Catalunya real", ha conclòs el diputat.

Avui li he preguntat a Quim Torra què en pensa dels espanyols. Em sembla una pregunta absolutament clau perquè així sabrem també què en pensa de Catalunya. Catalunya és messtissa, diversa, i això ens fa més rics, més forts. Un país és la seva gent. pic.twitter.com/eH7FJ4wHpi

D'altra banda, ha criticat ERC i la CUP. "Ho podrien haver fet molt millor", els hi ha dit Domènech, que ha retret que "en cinc mesos no han proposat un candidat progressista".

Segons el diputat dels comuns, "la resposta a aquesta pregunta és absolutament clau i és el que explicarà quina és la base de l'acció de govern". Tanmateix ha reconegut les disculpes de Quim Torra pels tuits, però ha dit no compartir "la cultura de la culpa i el pecat". "Jo vinc de l'ètica republicana", ha sentenciat.

